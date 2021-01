Bijbeltekst opgedoken in bitcoin-blokje 666.666

Premium Binnenland

Boek ongeneeslijk zieke Melissa (24) nog voor verschijning al bestseller: ’Een bizarre droom die uitkomt’

De Hoornse Melissa Kremer (24) mag in haar laatste levensfase nog meemaken dat haar belevenissen worden gebundeld in een boek, dat nog voor het is gedrukt al ongekend populair is. In de voorverkoop zijn er binnen een halve dag al meer dan 10.000 besteld.