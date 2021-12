Vier volwassenen en drie kinderen dood gevonden in huis Minnesota

De autoriteiten in Minnesota staan nog voor een raadsel nadat zaterdag vier omgekomen volwassenen en drie kinderen in een huis in Moorhead werden aangetroffen. De lichamen worden verder onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen, meldt CBS. Geschrokken familieleden belden 112 toen ze de bizarre ontdekking ’s avonds deden. De brandweer heeft de volgende dag gecheckt of er sprake kan zijn van een koolmonoxidevergiftiging.

Volgens de politie zijn er geen sporen van geweld gevonden en zijn er geen verdachten in het vizier, al loopt het onderzoek nog wel. Wat precies de relatie tussen de slachtoffers is, is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het om familie van elkaar gaat. „Dit is een absoluut verschrikkelijke tragedie, nog schrijnender omdat het bijna vakantie is”, reageert burgemeester Shelly Carlson in een verklaring aan de lokale krant The Star Tribune. „Mijn hart doet pijn voor de familie en vrienden die dit verwoestende nieuws dit weekend ontvingen. Onze gemeenschap rouwt met hen mee in deze hartverscheurende tijd.”

Buren reageren geschokt op het nieuws. Het gezin woonde al jarenlang in de wijk. „Je zult nooit meer voorbij rijden en ze buiten zien staan”, zegt buurman Mel. Ook op school wordt gerouwd om het verlies van de kinderen.