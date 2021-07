Zeeland en Noord-Brabant staan open voor kerncentrale

Vooral in de Zeeuwse gemeente Borssele is de animo hoog, blijkt uit een rapport van KPMG. Ter plekke staat al een kerncentrale waaraan de lokale bevolking gewend is en waarvan het geen last ondervindt. De Zeeuwen zien een nieuwe kerncentrale bovendien als kans om ’hoogwaardige lokale werkgelegenheid’ te behouden en nieuwe te creëren. Bovendien zijn er geen problemen met aansluiting op het netwerk en koelwater.

Ook in Noord-Brabant is er interesse, maar daar zijn meer vraagtekens. Bijvoorbeeld over het lokale draagvlak voor een kerncentrale, maar ook over de mogelijkheden voor koelwater. Daarnaast is het een dichtbebouwde provincie, waardoor het moeilijker is om een geschikte locatie te vinden voor een centrale.

KPMG heeft op verzoek van de Kamer een marktconsultatie gedaan naar kernenergie. Daarbij is gekeken of er bij provincies interesse is om een centrale op hun grond te bouwen, maar ook of bij marktpartijen, zoals aannemers, financiers of leverancier van kerntechnologie, genoeg animo is voor het bouwen van een centrale.

Financiële valkuilen

Dat laatste blijkt het geval, maar dan zal de overheid ook een duit in het zakje moeten doen. Zo verwacht de markt stabiel overheidsbeleid ten opzichte van kernenergie. Maar vooral het financiële plaatje is van belang. Omdat het bouwen van kerncentrales een dure en risicovolle aangelegenheid is, willen partijen dat de overheid garanties gaat verstrekken om de financiële valkuilen te dempen.

Ook de provincie Zeeland kijkt door die bril naar een eventuele nieuwe kerncentrale. De financiële constructie van de huidige centrale in Borssele wordt als ’bijzonder onrechtvaardig en onwenselijk’ ervaren, schrijven de onderzoekers van KPMG op. Dat moet wat de Zeeuwen betreft anders bij een eventuele nieuwe centrale.

Potentiële regeringspartijen verdeeld

Het demissionaire kabinet zet de deur in elk geval open voor een toekomst met kernenergie. „We hebben niet de luxe om een duurzame energiebron uit te sluiten”, zegt staatssecretaris Yesilgöz (Klimaat). „Om onze klimaatdoelen te halen zullen we alle zeilen moeten bijzetten, dus ook kernenergie als dat rendabel is en veilig. Daarom wil ik ook kijken hoe we de nucleaire kennis die we in Nederland hebben kunnen behouden en versterken. We moeten alle opties open houden.”

Knopen doorhakken doet Yesilgöz vanwege de demissionaire staat van het kabinet nog niet; dat is aan het volgende kabinet en dus de formatietafel. Bij de potentiële regeringspartijen zijn de meningen over kernenergie verdeeld. VVD en CDA zijn uitgesproken voor en PvdA en GL uitgesproken tegen. D66 en CU kijken liever naar duurzame alternatieven, maar sluiten kernenergie niet uit.

