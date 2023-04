Kat in het nauw: Ukkie zit vast tussen twee muren in Alkmaar

Twee grote groene ogen staren angstig naar boven. Ukkie zit in een nisje in de muur en is er met geen mogelijkheid uit te krijgen. „Hey sukkel”, zegt eigenaresse Annelieke Bosdijk liefkozend boven vanuit het raam. Ukkie (1,5 jaar) was vroeger de kleinste van het nest, maar is inmiddels flink uit de kluiten gewassen.

Annelieke heeft van alles geprobeerd. Zo ligt er een lange houten plank, waarover de kat naar de straat zou kunnen lopen. Maar Ukkie verroert geen poot.

De dierenambulance heeft nog wat geprobeerd met een vangstok. Maar de stok was te kort. Een takelmandje uit het raam was ook geen succes. Aan de achterkant van de muur zou de kat er ook zelfstandig uit kunnen klimmen, maar Ukkie lijkt te angstig om in beweging te komen.

Ukkie heeft heeft wel voldoende te eten. En er is ook een deken neergelegd. „Het is nu wachten tot-ie er zelf uit komt.”