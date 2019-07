Scholier (12) mag toch meedoen aan musical

Een kort geding waarbij de ouders via de rechter wilden afdwingen dat de jongen „net als alle andere leerlingen een rol kreeg”, is daarmee van de baan. De advocaat kan verder niets zeggen over de zaak. Welke rol de jongen krijgt in de musical is niet bekend. „School en ouders hebben afgesproken dat zij hierover geen verdere mededelingen zullen doen aan de media.”

De school meldde eerder dat de jongen de rust in de klas verstoorde met moeilijk gedrag en dat vorige maand werd besloten dat meedoen met de musical was uitgesloten. De jongen moest in de middaguren, als repetities plaatsvonden, een alternatief lesprogramma volgen.

Bekijk ook: Ouders eisen bij rechter plek in afscheidsmusical