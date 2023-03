Vliegtuig maakt noodlanding op Schiphol: ’Mayday’

Een vrachtvliegtuig van maatschappij DHL vertrok donderdagavond rond 21.37 uur naar Leipzig vanaf Schiphol. Niet lang na het vertrek sloegen de piloten alarm nadat ze een melding ontvingen van rook in het vrachtruim. Op een geluidsopname, die in handen is van NH nieuws, is te horen dat de piloten op de radio een 'mayday-call' maken. Vervolgens is het vliegtuig veilig teruggekeerd naar luchthaven Schiphol, waar het volgens gegeven van Flightradar24 enkele minuten later weer landde.

Op Twitter zijn beelden te zien van het vliegtuig na de landing. Er rijden diverse hulpdiensten naar het vliegtuig, waaronder twee zogenaamde crashtenders: de brandweerauto’s van Schiphol.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt bij het incident. Het is nog niet bekend of het rookalarm aansloeg na een brand of dat het loos alarm was.