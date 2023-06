Vera Bergkamp onderzoekt bezoekverbod Tweede Kamergebouw: ’Hoge staat van alertheid’

Aanleiding is ’de fakkeldrager’ die nog regelmatig zou worden gezien in de Tweede Kamer, terwijl hij na een dreigend bezoek aan de woning van minister Kaag (Financiën) - met brandende fakkel - niet meer bij haar in de buurt mag komen. Volgens Bergkamp is het glashelder dat iemand met een contactverbod niet bij de politicus in kwestie in de buurt mag komen, maar is het nu niet mogelijk om zo’n bezoeker bij voorbaat te weigeren bij de ingang van het gebouw. Ze zegt wel te willen toetsen of dat kan.

„Ik ben bereid een juridische toets te doen. Nu kan het niet. Ik zal kijken of we het reglement van orde moeten wijzigen.” Bergkamp zegt de noodzaak te zien om actie te ondernemen. „De samenleving is veranderd, je ziet verharding.” Volgens de Kamervoorzitter kan er nu alleen worden ingegrepen als een contactverbod wordt overtreden, en dus niet bij voorbaat. „Als iemand zich niet houdt aan een contactverbod, kan diegene worden verwijderd.”

Verdeelde reacties

Vanuit de Tweede Kamer klinken wisselende reacties. VVD en D66 sturen aan op strenger ingrijpen als bezoekers met zo’n contactverbod zich melden aan de deur. SP-Kamerlid Leijten waarschuwt dat met toegankelijkheid van het parlement extreem voorzichtig om moet worden gegaan. „Ons parlement is van het volk, wij zijn passanten.”

Volgens Bergkamp is de beveiliging in het Kamergebouw al flink opgeschroefd. „Er zijn zichtbare en onzichtbare maatregelen. Er is een hoge staat van alertheid als het gaat om veiligheid.”