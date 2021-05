Politie: slachtoffers steekpartij Amsterdam buiten levensgevaar

Binnenland

Politie plaatst oproep in het Pools over dode baby Wernhout

De politie heeft op de eigen website een oproep in de Poolse taal gezet. Daarin wordt mensen gevraagd zich te melden als ze meer weten over de dode baby die vorige week in het Brabantse Wernhout is gevonden. De politie maakt zich zorgen over het welzijn van de moeder van het meisje en wil haar hulp ...