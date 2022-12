Premium Het beste van De Telegraaf

’Nu pas begint te dagen hoeveel ik heb meegemaakt’ Naturalis-illustrator met pensioen: ’Zonde als dit beroep uitsterft’

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Illustrator Sebastiaan Blankevoort achter de computer. „Een foto is één indruk, één moment. Een tekening kan zoveel verschillende indrukken bevatten.” Ⓒ Michel van Bergen

Haarlem - Zijn naam is niet zo bekend, maar de tekeningen van medisch en wetenschappelijk illustrator Sebastiaan Blankevoort heeft bijna iedereen weleens gezien. In de biologieboeken van de middelbare school bijvoorbeeld, of in Naturalis. Na dertig jaar gaat hij met pensioen.