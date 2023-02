FBI valt binnen in strandhuis van Joe Biden

Eerder werden al geheime documenten van de regering-Obama, waarin Biden vicepresident was, gevonden in Bidens woning in Wilmington in de staat Delaware en in een van zijn kantoren in Washington D.C.

Woensdagochtend plaatselijke tijd zijn de agenten nu ook binnengevallen in zijn strandhuis in Rehoboth Beach. De huiszoeking is nu nog altijd aan de gang, aldus Amerikaanse media.

Volgens een advocaat van Biden verleent de Democratische president zijn volledige medewerking aan de operatie van de Amerikaanse recherche in Delaware. Onlangs waren ook geheime documenten opgedoken bij voormalig vicepresident Mike Pence. Eerder had de FBI bij de golfclub in Florida van voormalig president Donald Trump een inval gedaan om geheime regeringsdocumenten veilig te stellen.