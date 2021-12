Man in ziekenhuis met antitankprojectiel in achterste

De patroon werd later geïdentificeerd als een 57mm-projectiel, dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt in antitankgeschut. Volgens de Britse krant The Sun kwam de onfortuinlijk patiënt, kennelijk een verzamelaar van spullen uit de oorlog, het projectiel tegen bij een opruiming. De man claimt dat hij het loodzware stuk even op de grond had gezet, toen uitgleed en met zijn achterste precies op de punt van de patroon terechtkwam.

Van wijnglazen tot ketchupflessen

De artsen in het Gloucestershire Royal Hospital zullen er niet eens zo heel erg van op hebben gekeken. Er worden met grote regelmaat mensen behandeld aan allerlei zaken die niet in een achterste thuishoren, zo laat een onafhankelijk arts weten aan The Sun. „De verscheidenheid aan objecten die ze op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen in rectums tegenkomen is bizar: van wijnglazen tot ketchupflessen tot onderdelen van stofzuigers. Dat gebeurt bijna dagelijks. Ik heb echter nog nooit eerder gehoord dat de explosieven opruimingsdienst erbij werd geroepen.”

Hoewel het om een ’ongevaarlijk’ stuk munitie ging, is het protocol dat de experts erbij werden gehaald, zo liet de politie weten. „Wij werden gealarmeerd dat er iemand met een stuk munitie was binnengebracht. Om alle risico’s uit te sluiten voor de patiënten, de staf en de bezoekers, werden ook de bommenexperts erbij gehaald.”