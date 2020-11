Politie klaar voor hard ingrijpen New York, winkels graven zich in

’Election Night’ op Times Square, New York. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK - Election Day is redelijk rustig verlopen in New York, maar het zijn de uren en dagen daarna - waarin de uitslag rondom de presidentsverkiezingen steeds meer vorm zal krijgen - waar de stad het meest bang voor is. Protesten zijn nu nog onschuldig en ludiek, maar zullen vermoedelijk een donkerder karakter krijgen zodra Trump of Biden een duidelijke voorsprong inneemt. „We zullen er niet voor terugdeinzen arrestaties te verrichten”, waarschuwt de politie.