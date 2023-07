Naakte Amerikaanse vrouw stapt op drukke brug uit haar auto en opent vuur op automobilisten

De vrouw zou in conflict zijn geraakt met een andere weggebruiker, aldus Amerikaanse media. Al snel zou ze een pistool hebben laten zien, maar vervolgens liep het helemaal uit de hand. Ze stopte opeens midden op de rijbaan, stapte uit met een mes en begon te schreeuwen. Toen dat geen indruk maakte liep ze terug naar haar auto en reed door naar het tolpoortje.

Ⓒ KPIX-TV

Daar stapte ze opnieuw uit, nu met een pistool maar zonder kleding. Ze vuurde lukraak naar meerdere auto’s. Wonder boven wonder zijn er geen gewonden of doden gevallen. De politie wist de vrouw snel aan te houden en bracht haar over naar het ziekenhuis voor een psychiatrisch onderzoek.