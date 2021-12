Vraagtekens in Kamer over megadatacenter

Afgelopen week werden na een Wob-verzoek van De Telegraaf documenten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geopenbaard waaruit bleek dat ook ambtenaren van EZK openlijk kritiek uitten op de plannen in de Flevopolder.

Bekijk ook: Forse kritiek rijksambtenaren op komst megadatacenter Zeewolde

Tegelijkertijd werd uit de documenten duidelijk dat er vanuit Facebook een ’actieve lobby’ is opgezet naar het ministerie van Algemene Zaken en EZK. Dat leidde er mede toe dat EZK een ’ongebruikelijke interventie’ pleegde bij stroombeheerder TenneT, die opdracht kreeg medewerking te verlenen aan de plannen van Facebook. Dat bedrijf stelde als voorwaarde ’een onorthodoxe manier van aansluiting op het elektriciteitsnet die niet goed binnen het wettelijke kader past’, zo schreven EZK-ambtenaren in de geopenbaarde stukken. Kamerleden zien dat als ’voorrang’ op het toch al overbelaste energienet. Ook netbeheerder TenneT zette kanttekeningen bij die werkwijze.

’Voorrang’

Demissionair minister Blok van EZK bestrijdt dat er sprake is van ’voorrang’ voor de Amerikaanse techgigant. Blok zegt dat de ’aftakking’ die op het stroomnet wordt voorzien ’binnen de kaders van de wet mogelijk is’. Volgens Blok is onder andere vanwege de positieve houding van de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland groen licht gegeven om de bouw van een onderstation voor Facebook op deze manier mogelijk te maken.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens vindt het hoog tijd dat er landelijke regie komt op dergelijke ontwikkelingen. Hij wil weten „onder welke voorwaarden we ja zeggen tegen een datacenter”, onder meer vanwege het grote gebrek aan ruimte, strengere klimaatdoelen en het volle stroomnet. CDA-Kamerlid Henri Bontenbal zegt dat er sprake moet zijn van een goede ’ruimtelijke kwaliteit’. Hij wijst de minister op de ’volumecorrectie nettarieven’, die regelt dat bedrijven die veel energie verbruiken -zoals datacenters- kortingen kunnen krijgen die oplopen tot 90 procent op de nettarieven. Bontenbal vindt dat techbedrijven hierdoor een ’heel lage prijs betalen’.

’Andere impact’

Blok erkent dat medewerkers van zijn ministerie in het buitenland in het verleden contact zochten met techreuzen om zich hier te vestigen. Inmiddels zijn die activiteiten gestaakt omdat -volgens Blok- de ’energie beter gestoken kan worden’ in bedrijven met ’een andere impact’.

CU-Kamerlid Pieter Grinwis pleit daarom voor een stop op het uitgeven van gronden (in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf) in Flevoland om zo de plannen daar te remmen. Blok zei dat hij daar niet over gaat. Er wordt in de gemeenteraad van Zeewolde deze maand immers gestemd over een bestemmingsplanwijziging die de bouw mogelijk moet maken.

PvdA-Kamerleden Gijs van Dijk en Joris Thijssen geven aan de kwestie binnenkort opnieuw met de minister te willen bespreken en hebben vragen over de werkgelegenheidscijfers, CO2-uitstoot en stoom- en watergebruik. Ook willen ze openbaarmaking van de correspondentie tussen de ministeries, lobbyisten en het techbedrijf voor de gemeenteraad van Zeewolde op 16 december stemt over de plannen.