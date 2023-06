Getuige die mishandelde filmmaker Wouter zag liggen: ‘Hij zag al paars’

In het tweedaagse proces tegen vooral hoofdverdachte Adrián F.F. was de getuige duidelijk in zijn beschrijving van die fatale nacht. De inwoner van de sloppenwijk Son Banya vertelde de rechter dat hij twee verdachten – onder wie F.F. – bij de Nederlander zag staan toen deze op de grond lag. ,,Ze vertelden me dat hij een payo had geslagen”, zei de man, terwijl hij met zijn vinger naar de hoofdverdachte wees. Een payo is een uitdrukking die door zigeuners wordt gebruikt, om mensen aan te duiden die geen zigeuner zijn. In de wijk wonen veel leden van deze bevolkingsgroep. ,,Toen ik aankwam lag de man op de grond, en was hij al paars. Ze stonden met z'n tweeën naast hem.”

Drugswijk

Van Luijn – een jonge, alom geliefde editor – stierf na een nachtelijk bezoek aan de drugswijk, betiteld als de gevaarlijkste van Europa, op het Spaanse zoneiland. Hij was met zijn vader een paar dagen op vakantie gegaan. Nadat ze ’s avonds in een bar met vooral veel Engelstalige bezoekers waren geweest, vertrok zijn vader naar het hotel. Wouter bleef nog even hangen, en vertrok later naar de wijk waar hij uiteindelijk zou zijn beroofd en ernstig mishandeld. Hij overleefde de klappen niet.

Veel was tijdens de tweede zitting te doen om de doodsoorzaak. Volgens forensische experts die zijn lichaam onderzochten, stierf onze landgenoot niet aan de mishandeling zelf, maar aan een aneurysma, een plaatselijke verwijding of uitstulping van een bloedvat. Een inwendige bloeding, veroorzaakt door het plotseling knappen van een belangrijk bloedvat, zou hem fataal zijn geworden. ,,Wij geloven dat de dood niet zou zijn ingetreden als hij geen aneurysma had”, verklaarde een van de pathologen die de autopsie uitvoerde. Een externe patholoog die door de familie naderhand werd ingeschakeld, veegde die bevindingen van tafel en was van mening dat hij wel degelijk was gestorven aan de gevolgen van uitwendig geweld. Tot dat oordeel kwam ook een tweede expert, uit Nederland, die zich over de zaak had gebogen.

Acht jaar

Het Spaanse Openbaar Ministerie eiste in eerste instantie acht jaar tegen de hoofdverdachte, maar bracht die inmiddels terug tot zevenenhalf jaar. Deze F.F. zou vaker in de problemen zijn gekomen die met drugs en drugshandel hebben te maken. Een dag eerder vertelde een van de mannen met wie de filmmaker per taxi naar Son Banya ging, dat er bij aankomst ‘twee of drie jongens ineens om hen heen kwamen staan om ons te slaan’. ,,Ze hielden niet op met het slaan van de Nederlander”, zei hij via een videoverbinding.