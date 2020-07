Arts: Covid-feestje werd ’ongelovige Thomas’ (30) die niet in corona geloofde fataal

Dat verklaart dr. Jane Appleby, hoofdarts van een ziekenhuis in San Antonio, in een video gericht aan verschillende mediaorganisaties. Zij wil ’niet alarmistisch’ zijn, maar wil waarschuwen voor het virus, dat ’zeer serieus is en zich snel verspreidt’.

„En het discrimineert niet. Ook jonge mensen worden slachtoffer.”

Om dat te illustreren, vertelt Appleby een anekdote over een 30-jarige man. „Een hartverscheurend verhaal. Vlak voordat de patiënt stierf, keek hij naar de verpleegkundige, en zei: ik heb een fout gemaakt, ik dacht dat het een hoax was, maar dat is het niet.”

De man had een Covid-feest bijgewoond, maar waar dat precies was en wat de achtergronden van het feest waren, blijft onduidelijk. Ⓒ Anthony DELANOIX on Unsplash

De man had een Covid-feestje bijgewoond, volgens de arts een ’feest waar iemand met een diagnose van het coronavirus aanwezig is om te kijken of het virus echt is en of anderen ook besmet raken’.

Scepsis over verhaal Appleby

Een video waarin Appleby haar verhaal vertelt is de afgelopen week door het ziekenhuis verspreid, samen met een persbericht. Haar relaas kan niet worden bevestigd, schrijft The New York Times, dat aan haar lezing twijfelt. Eerdere berichten van feestjes waar jongeren ’expres besmet probeerden te raken’ bleken bij nader onderzoek onjuist. Lokale autoriteiten kunnen het verhaal van Appleby niet bevestigen. De familie reageert niet op verzoeken die de krant via het ziekenhuis uitstuurde.

„Ik was er niet aanwezig, maar Jane Appleby is onze chief medical officer, dus ik geloof haar”, reageert een woordvoerder van het Methodist Hospital.