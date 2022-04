Ook Denen zinnen op ’azc-op-afstand’, maar waarom in Rwanda?

Buitenland

Ook Denemarken wil asielzoekers naar Rwanda sturen

In navolging van het Verenigd Koninkrijk wil ook Denemarken asielzoekers naar Rwanda sturen om ze door het Oost-Afrikaanse land te laten opvangen. De regering in Kopenhagen, die de afgelopen jaren volgens critici een hardvochtig immigratiebeleid heeft gevoerd, is hierover in gesprek met Rwanda.