Minder positieve coronatests, ook minder patiënten in ziekenhuis

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend kwamen er bij het instituut 7657 meldingen binnen van positieve tests. In het voorgaande etmaal turfde het RIVM 7769 nieuwe gevallen.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 106 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Dinsdag werd bekend dat 113 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 63.600 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er meer dan 383.500 Nederlanders positief getest.

Dinsdag werd bekend dat het aantal nieuwe coronagevallen op weekbasis voor het eerst in twee maanden is gedaald. Het RIVM waarschuwde echter ook dat de daling nog niet hard genoeg gaat en dat het aantal besmettelijke personen hoog blijft.

Vooral in Midden- en West-Brabant gaat het nog niet goed. Daar registreerde het RIVM het afgelopen etmaal 800 positieve tests. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond volgde met 768 nieuwe gevallen. Utrecht noteerde 622 nieuwe besmettingen, gevolgd door Twente (458) en Hollands-Midden (444).

Ziekenhuiscijfers

Ziekenhuizen hebben woensdag iets minder coronapatiënten binnengekregen. In totaal behandelen de Nederlandse ziekenhuizen nu 2572 coronapatiënten. Dat zijn er 81 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensivecareafdelingen liggen nu 612 coronapatiënten, 3 meer dan de dag ervoor. De meeste mensen met Covid-19 liggen op een verpleegafdeling.

Door de drukte zijn het afgelopen etmaal 42 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, van wie 9 ic-patiënten. In grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liggen veel coronapatiënten in het ziekenhuis.