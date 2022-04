Premium Het beste van De Telegraaf

’Willen we serieus alleen nog maar museumpubliek?’ Amsterdam in de ban van betutteling? ’Van een stad kun je geen dorp meer maken’

Door Mascha de Jong

Amsterdam - De toerist lijkt wel een paria te worden in Amsterdam. Souvenirwinkels liggen aan banden, de Wallen moeten het centrum uit en binnenkort wil de lokale driehoek – burgemeester, politiechef en officier van justitie– buitenlandse bezoekers weigeren in coffeeshops. „Maar van een stad kun je achteraf geen dorp meer maken”, zegt een coffeeshophouder in de binnenstad. „Amsterdam leeft van het toerisme. Blijf een gastvrije stad.”