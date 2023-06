Chinese man zakt voor de 27e keer voor toelatingsexamen universiteit

De 56-jarige man uit Sichuan haalde slechts 424 van de 750 punten, 34 te weinig. Ondanks dat het de 27e keer was dat hij een poging waagde, was hij dit keer wel erg teleurgesteld. Liang had, na zoveel pogingen in 1983, dit keer gehoopt het wel te zullen halen.

Meer dan 13 miljoen mensen doen jaarlijks het centrale toelatingsexamen. Het examen, ook wel gao koa genoemd, staat bekend als een van de zwaarste ter wereld en wordt gezien als de toegangsweg naar een hogere status. Mensen mogen kiezen uit een examen in alfa- of bètawetenschappen.

Ondanks dat Shi zijn droom om academicus te worden niet lijkt waar te maken, heeft hij wel veel succes als zakenman. Met zijn eigen constructiebedrijf wist hij zelfs miljonair te worden. Ondertussen vraagt hij zich hardop af of hij nog een poging moet wagen.