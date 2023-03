Vrachtwagen verliest tien ton slachtafval, A67 bij Geldrop dicht

Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

GELDROP - De A67 richting Eindhoven tussen Asten en het knooppunt Leenderheide is donderdagmiddag afgesloten. Dat was nodig nadat er rond 16.45 uur een lading van zo'n tien ton slachtafval bij Geldrop op de weg terecht was gekomen. Dat liet Rijkswaterstaat weten. Verkeer wordt omgeleid via de A73 en A2.