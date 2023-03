Verhuizing nijlpaarden Pablo Escobar kost 3,5 miljoen dollar

De Colombiaanse overheid wil zestig nijlpaarden naar India en Mexico verhuizen. De operatie om de nijlpaardenpopulatie in het land onder controle te krijgen, zal 3,5 miljoen dollar of 3,2 miljoen euro kosten, een verhuizing waar je een chic appartement in New York voor koopt.

Drugsbaron Pablo Escobar haalde in de jaren 80 vier nijlpaarden uit Afrika naar Colombia. Ze maakten deel uit van zijn privédierentuin. Toen hij in 1993 gedood werd door de politie, werden de vier nijlpaarden aan hun lot overgelaten op zijn landgoed nabij de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Maar de vier wisten te overleven.

Geen natuurlijke vijanden

Intussen telt de populatie in het gebied rond de rivier Rio Magdalena zo’n 130 nijlpaarden. Omdat ze zo massaal aanwezig zijn en geen natuurlijke vijanden hebben, bedreigen de dieren de biodiversiteit in de regio. In een studie uit 2021 werden de nijlpaarden zelfs „een ecologische tijdbom” genoemd.

Tien dieren verhuizen de komende maanden naar dierentuinen en andere opvangplekken in Mexico, zestig dieren gaan naar een dierenopvangcentrum in India. De dieren zullen met eten in containers gelokt worden, die vervolgens naar hun nieuwe thuis verscheept worden.

De Colombiaanse overheid probeerde de dieren ook te castreren en te steriliseren, maar dat bleek te duur en te moeilijk. Plannen om de nijlpaarden te doden stuitten dan weer op felle weerstand bij de Colombianen.