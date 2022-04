Vader levend onder puin vandaan gehaald na instorten huis in Oldenzaal

Dit meldt de brandweer van Twente. De vader leeft en is direct afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens Wendy Franke, woordvoerder van brandweer Twente, was er een gezin van vier mensen binnen aanwezig. Ook was er een monteur binnen op het moment van de explosie. „De zoon en de monteur konden zelfstandig uit het pand komen. Moeder en dochter zijn bevrijd door de brandweer en de vader van het gezin lag nog onder het puin.”

Met de man was tijdens de reddingsactie contact. Er was een speciaal team ingezet dat hem met behulp van honden probeerde te redden. Onduidelijk is nog hoe het nu, zo’n vier uur na het instorten van het huis, met hem gaat.

De monteur is in shock naar het ziekenhuis gebracht, aldus de woordvoerster. De zoon van het gezin was op het moment van de explosie buiten het huis en is meegegaan naar het ziekenhuis. Het is onbekend of hij gewond is geraakt. Het vijfde gezinslid, een dochter, woont niet meer thuis en was niet in de woning aanwezig.

Naar het zich laat aanzien hebben andere woningen in de omgeving geen schade opgelopen. Op beelden is te zien dat brandweerlieden handmatig brokstukken verwijderen. Achter afzetlinten staan tientallen buurtbewoners verbaasd en geschrokken toe te kijken.

Buurtbewoners zeggen tegen de lokale krant Tubantia dat er bij het huis gewerkt werd aan de installatie van een laadpaal. Bij die werkzaamheden zou een gasleiding zijn geraakt. De brandweer kan deze informatie nog niet bevestigen.

Meerdere eenheden van de brandweer zijn aanwezig. Ook zijn er drie traumahelikopters opgeroepen, waarvan er twee zijn ingezet. Daarnaast zijn er specialistische teams aangekomen in de straat in Oldenzaal. „Deze teams zijn uitgerust met speciaal gereedschap en materieel om de bouwconstructie te stabiliseren en een redweg te creëren”, aldus de brandweer. Ook zijn er honden ingezet om „zeker te zijn dat er geen andere personen onder het puin liggen.”

De omgeving is afgezet en de hulpdiensten roepen mensen op niet naar de plek van het ongeval te komen. Er is bij een hockeyvereniging in de buurt een opvanglocatie geopend voor omstanders en betrokkenen. De woning staat in de wijk De Graven Es.

Omliggende huizen werden na het instorten uit voorzorg ontruimd. Nu duidelijk is dat een gasexplosie de oorzaak was en niet bijvoorbeeld een bouwfout, gaat de brandweer ervan uit dat niet meer huizen gevaar lopen.

