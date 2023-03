Zomertijd komt eraan, ’maar het weer gaat terug in winterstand’

Het koudere weer komt na een week waarin het ene regengebied na het andere over het land trekt. En tijdens droge perioden laat de zon zich ook amper zien.

Komend weekend, als de zomertijd ingaat, draait de wind naar het noordwesten tot noorden. Koude lucht uit het noordwesten van Europa veroorzaakt een temperatuurdaling en een ander weertype. „Zondag is het 8 tot 10 graden en na het weekend is het in de middag 7 tot 9 graden. Regenachtig weer met eindeloze wolkenvelden maken plaats voor buien en droge perioden. Met de temperatuurdaling kunnen de buien ook winters worden met een mix van regen, natte sneeuw of hagel”, aldus meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline.

Waterkoud

’s Nachts daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden en tijdens heldere perioden kan het tot vorst komen. „Vooral na zo’n koude nacht ligt de gevoelstemperatuur in de ochtend nog een tijd onder nul en in combinatie met wind en buien is het waterkoud.”

Tussen de buien door kunnen we vooral maandag ook zon verwachten en dat is deze week vaak wel anders. Het koudere weer is ook gunstig voor hooikoortspatiënten. „Het bloeiseizoen van de berk gaat bijna beginnen en warm en zonnig weer kan de bloei vervroegen. Nu lijkt dat niet te gebeuren en een noordwestenwind is vooral in de kustgebieden vrij schoon.”

Daarna minder koud

Later volgende week valt de temperatuur waarschijnlijk weer een paar graden hoger uit en hebben we normale waarden van 9 tot 12 graden. Het blijft wisselvallig, maar uit de buien valt dan waarschijnlijk alleen regen.