Flevoland vecht schrappen afschotbeleid aan

Dat meldt Omroep Flevoland. De bestuursrechter zette vorige maand voorlopig een streep door het afschotbeleid voor het natuurgebied. De rechtszaak was aangespannen door de Faunabescherming. De rechter oordeelde dat het rapport van de commissie Van Geel, waarop het afschieten van edelherten is gebaseerd, niet ecologisch onderbouwd is, maar een beleidsmatig stuk is.

De provincie zegt het niet eens te zijn met een aantal elementaire overwegingen van de rechtbank, bijvoorbeeld over de betekenis van het advies van de commissie Van Geel. Flevoland zegt te willen voorkomen dat die overwegingen door gaan werken bij andere besluiten.