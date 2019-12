Flevoland wil wél herten afschieten in Oostvaardersplassen: hoger beroep

Ⓒ ANP

LELYSTAD - De Provincie Flevoland gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland dat de herten in de Oostvaardersplassen niet langer mogen worden afgeschoten. Op 12 november besloot de rechter daartoe omdat het eerder genomen besluit tot afschieten volgens de rechter niet gebaseerd was op een ecologisch vakkundig rapport. Ook de noodzaak van het schieten zou niet voldoende onderbouwd zijn.