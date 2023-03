Biden schrapt Trumps kleuren voor volgende Air Force One

Het ontwerp dat de huidige president Joe Biden nu gekozen heeft is een moderne versie van hoe de Air Force One er al uitziet sinds John F. Kennedy. Trump zou met zijn kleuren meer patriottisme hebben willen uitstralen. Op een koffietafel in het Oval Office had hij altijd een schaalmodel staan van zijn eigen design.

Die kleuren zijn uiteindelijk mede afgekeurd omdat het voor vertraging zou zorgen bij de oplevering van de vliegtuigen. De donkere kleur blauw dreigde voor oververhitting te zorgen bij sommige elektronische systemen. Daardoor zou extra getest moeten worden, terwijl het proces sowieso al langer duurt dan gehoopt.

Donald Trump had op zijn bureau een model staan met een meer ’patriottisch’ kleurenschema. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

De nieuwe presidentsvliegtuigen zijn naar verwachting klaar in 2027 of 2028. Dat betekent dat de winnaar van de volgende verkiezingen de eerste zal zijn die ze kan gebruiken.