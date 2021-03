Schok om gevonden foetus in Zeist: ’Bizar, het is hier altijd razend druk’

Binnenland

ICT’er en thuiswerker Armando (26) doodgestoken bij ommetje: ’Geen woorden voor’

De familie van Armando Balkaran is in diepe rouw gedompeld. De 26-jarige ICT’er werd ruim twee weken geleden neergestoken in Rijswijk, waarna hij overleed aan de verwondingen. Mogelijk is Armando willekeurig uitgekozen.