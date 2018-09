Bomenmonument MH17 vordert gestaag

Ⓒ ANP

VIJFHUIZEN - De aanleg van het herinneringsbos van het Nationaal Monument MH17 vordert gestaag. Over een week worden in Vijfhuizen (bij Schiphol) de bomen geplant voor het bos. De bomen zijn voor de 298 mensen die in juli 2014 zijn omgekomen bij de vliegramp in Oekraïne. Vrijdag is de locatie van de bomen bekendgemaakt en weten de achterblijvers waar in het bos de boom voor hun dierbare precies komt te staan.