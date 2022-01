Man opgepakt voor Franse Alpenmoorden in 2012

Tien jaar geleden werden in het gehucht Chevaline, ten zuiden van het Meer van Annecy, een 50-jarige Brit van Iraakse komaf, zijn vrouw en haar moeder doodgeschoten in hun auto. Hun twee dochters overleefden het bloedbad, dat sterk leek op een professionele afrekening. Een 45-jarige fietser die waarschijnlijk toevallig getuige was werd ook vermoord.

De ’Alpenmoordzaak’ leek op de plank te belanden, maar de aanklager in Annecy zei onlangs dat het onderzoek nog altijd gaande is. Vorig jaar sprak de politie over een mogelijk verband met een bende huurmoordenaars in Parijs. In het huis van een van de bendeleden, een oud-politieman, werden kogels gevonden van hetzelfde kaliber als die in Annecy waren gebruikt. Dat zou erop kunnen wijzen dat de fietser het eigenlijke doelwit was, maar de toedracht van de viervoudige moord is nog altijd in nevelen gehuld.