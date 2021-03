Verkenners willen donderdag Rutte en Kaag apart spreken

De eerste ronde aan formatiegesprekken levert nog veel onduidelijkheid op. Veel partijen houden de boot af en zetten hun pokergezichten op.

Rutte gaf na zijn eerste gesprek met de verkenners aan dat hij naast D66 graag in een kabinet wil met CDA. Hij ziet daar nieuwkomer JA21, geraamd op drie zetels, wel bij aanschuiven. De doorstart van een kabinet met CU is wat hem betreft ook een optie. Pas daarna wil hij kijken naar SP, PvdA en GL.

’Progressief kabinet’

Kaag noemde geen van de politieke partijen specifiek bij naam. Maar gezien haar wens voor een progressief kabinet en het gehamer op de drie speerpunten klimaat, wonen, onderwijs, lijkt het niet dat JA21 en CU bij haar bovenaan het lijstje staan.

Het is nu de bedoeling om VVD en D66 nog eens met de verkenners om tafel te zetten. Donderdag mogen Rutte en Kaag opnieuw langskomen. Vanwege de drukke agenda’s is woensdag geen optie, Rutte zit dan de hele dag in de Tweede Kamer voor debatten over de Europese top en het coronabeleid.

Vorige verkiezingen

In 2017 ging de eerste fase van de formatie een stuk sneller. De dag nadat alle lijsttrekkers hun gesprek hadden met toenmalig verkenner Edith Schippers, schoven Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Jesse Klaver (GL) al bij elkaar aan in een poging om tot een nieuwe coalitie te komen. Maar die poging strandde later alsnog. GL verliet tot twee keer toe de formatietafel. Uiteindelijk gingen VVD, CDA, D66 toen in zee met CU.

Laatste prognose

De VVD krijgt volgens de definitieve prognose van het ANP 34 zetels in de nieuwe Tweede Kamer. D66 is met 24 zetels de tweede partij. Den Haag stelde dinsdag als laatste gemeente de uitslagen vast, niet alleen voor de stad zelf maar ook voor de Nederlanders die vanuit het buitenland hebben gestemd. De Kiesraad stelt komende vrijdag de definitieve uitslag vast, en daarmee de zetelverdeling voor de komende vier jaar.

De PVV komt op 17 zetels. Dat zijn er drie minder dan de partij had. Het CDA zakt van 19 naar 15 en de SP van 14 naar 9.

De PvdA blijft op 9 zetels staan. GroenLinks komt uit op 8 zetels, tegen 14 in de afgelopen jaren. Forum voor Democratie stijgt het hardst van 2 naar 8 zetels. De Partij voor de Dieren krijgt er een zetel bij en komt uit op zes. De SGP en Denk blijven even groot als ze waren, met drie zetels elk. 50PLUS houdt één zetel over.

Vier partijen zijn nieuw in de Tweede Kamer. JA21 en Volt hebben elk drie zetels gewonnen. BIJ1 en de BoerBurgerBeweging krijgen elk één zetel.

