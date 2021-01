Koning steekt boekhandel hart onder de riem

Is het normaal gesproken zijn schoonzus prinses Laurentien die het lezen wil bevorderen, nu wilde de koning zélf weten wat de coronamaatregelen voor gevolgen hebben voor de boekenverkoop, de zelfstandige boekverkoper en de fysieke boekhandel. Hij liet weten dat hij warme herinneringen koestert aan de boekhandel in zijn jeugd. En dat de boekwinkel moet worden gekoesterd.

De koning sprak met de directeuren/eigenaren van enkele gerenommeerde boekwinkels; Ton Harmes van Dominicanen in Maastricht, Monique Kauffman van Dekker van de Vegt in Nijmegen, Fabian Paagman van Paagman in Den Haag, Delft en Leidschendam. Zij vertelden hoe zij zorgdragen voor hun medewerkers en hoe zij hun klantenkring tijdens de sluiting proberen te behouden, met onder meer online activiteiten en persoonlijke bezorging van de bestellingen.

Uitzonderlijk moeilijke tijden

Zichtbaar blijven helpt, maar de tijden zijn zwaar, zo legde Anne Schroën, directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) uit: „De boekhandels in Nederland beleven uitzonderlijk moeilijke tijden. Hun belangrijke bijdrage aan het cultureel aanbod voor lezers staat vrijwel stil.” De oprechte belangstelling van de koning trof de boekverkopers: „Voor ons is het een hart onder de riem dat u persoonlijk interesse toont in onze situatie.”

Eveline Aendekerk (directeur Stichting CPNB, die de boekensector promoot) vertelde dat de boekenverkoop in de huidige lockdown aanzienlijk is gedaald. „Boekhandels hebben in korte tijd moeten overstappen op online en telefonische verkoop, verdere digitalisering van het aanbod en een eigen bezorgdienst. Daarnaast heeft de sluiting van fysieke boekhandels tot gevolg dat uitgevers en auteurs een belangrijk platform verliezen om nieuwe titels te presenteren aan het publiek. Eén op de drie boekhandels heeft bij de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond aangegeven in de gevarenzone te komen als de coronacrisis nog lang aanhoudt. We hebben het eerder over weken dan over maanden.”

#Steunjeboekhandel

De actie #steunjeboekhandel roept mensen op vooral te bestellen bij de lokale boekwinkel. De branche zou graag zien dat boekwinkels net als ’essentiële winkels’ een afhaalloket mogen openen. Maar met de aangekondigde, nog strengere maatregelen, lijkt dat voorlopig slechts een boek met een open einde.