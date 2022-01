Hoogwatergolf op Maas: scheepvaart gestremd

In België en Frankrijk heeft het veel geregend en ook gesneeuwd. Vorige week steeg daardoor de waterstand in de Maas in Limburg al. Rijkswaterstaat verwachtte in het weekend nog een afvoergolf. Die werd veel hoger dan verwacht. Dat kwam door het stuwbeheer in België en door meer neerslag dan was verwacht. België past het stuwbeheer bij Lixhe (bij Luik) nu aan, waardoor het rivierwater stapsgewijs gaat zakken. Er worden geen alarmerende waterstanden verwacht. Uiterwaarden zullen onderlopen.

Ook in de uiterwaarden langs Rijn, Waal en IJssel staat nog water, maar de hoogwaterpiek bij Lobith is in het weekeinde gepasseerd. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein staan nog open. Verschillende veerpontjes varen niet omdat de veerstoep onbereikbaar is en laaggelegen parkeerplaatsen langs de rivieren, zoals in Arnhem, zijn nog afgesloten.