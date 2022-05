Premium Het beste van De Telegraaf

Covid in dictatuur: ’Dit wordt ontzettend akelig voor veel Noord-Koreanen’

Door Cindy Huijgen

Peking - De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un geeft ,,onverantwoordelijke’’ functionarissen de schuld van de huidige Covid-uitbraak. Kim zet het leger in om distributie van medicijnen in goede banen te leiden. Een humanitaire ramp dreigt in een geïsoleerd land waar een tekort is aan voedsel, medicijnen en vaccinaties.