KWF hoeft geld Sywert van Lienden niet

Van Lienden zei zondag in een interview bij Buitenhof dat geld dat hij verdiende met een omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van VWS een „maatschappelijke bestemming” moet krijgen. Hij zei 9 miljoen euro te willen gaan beleggen en met het rendement iets te willen doen onder meer voor „kankeronderzoek bij jonge mensen.”

Vragen

KWF Kankerbestrijding komt met de verklaring naar buiten omdat op sociale media mensen opmerkingen maken of vragen stellen aan de organisatie over de uitlatingen van Sywert. Zo merkt iemand op dat hij in de methode van Van Lienden „een klassieke methode ziet” om „private winsten te verduisteren.” „Directeur kankerfonds wrijft zich in de handen”, voegt diegene toe.

„Wij zien op sociale media dat wij bij de discussie betrokken worden”, aldus de woordvoerder van KWF. „Er hangt een sfeer omheen dat wij dat geld in ontvangst zouden nemen. Maar wij vinden: dit is geld dat toebehoort aan de belastingbetaler. Het beste kan hij het terugstorten aan het ministerie van Volksgezondheid, vinden wij.”