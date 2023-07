Hollandse zomer lokt meer Duitse vakantiegangers

Het gaat goed met de recreatieparken: in de eerste helft van het jaar lag de omzet ruim 12 procent boven het niveau van 2022.

Die omzetstijging is vooral te danken aan het grote aantal Duitsers. Dat aantal zit flink in de lift: tot en met mei waren er 44 procent meer Duitse verblijftoeristen in ons land vergeleken met 2022. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Duitse vakantiegangers weten Nederland, vooral tijdens de zomermaanden, goed te vinden. „Eén op de drie Duitsers kiest voor een strandvakantie en onze Noordzeekust leent zich daar heel goed voor”, zegt Stef Driessen, onderzoeker bij ABN Amro. „Over het algemeen kun je in Nederland mooie zomers beleven en is de kans op extreme hitte zoals nu in Zuid-Europa (nog) vrij klein”, stelt Driessen. „Daarbij is Nederland goed bereisbaar en is een kustbezoek bijvoorbeeld goed te combineren met een dagje Amsterdam.”

’Stijging in bezetting’

Ook Eric van Damme, mede-eigenaar van Strandcamping Groede in de gelijknamige Zeeuwse kustplaats ziet een stijging van het aantal Duitse gasten. „Hoewel zij ons altijd al goed weten te vinden, hebben wij een stijging in bezetting die bijna volledig is toe te schrijven aan Duitsers.”

Van Damme ziet dat onder zijn gasten het weer een belangrijke reden is om naar ons land af te reizen. „Dat is echt iets van de laatste jaren. En naast Duitsers ontvangen we de laatste tijd ook opvallend veel Zwitserse gasten die het weer als reden aangeven om richting het noorden te trekken.”

Vakantie in eigen land

Van de Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan, kiest 22 procent voor een vakantie in eigen land. Toch was dat aantal in 2022 twee keer zo hoog. „Dat komt door de coronacrisis. De meeste mensen boeken hun zomervakantie aan het begin van het jaar en in januari 2022 zaten we in Nederland nog in lockdown”, legt Driessen uit. In vergelijking met 2019, pre-corona, is er een stijging te zien van 13 procent van het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat.

Toch valt er volgens Driessen nog winst te behalen. „Tijdens de piekmaanden zitten de campings en vakantieparken ramvol, maar de kunst is om ook toeristen in het najaar te trekken.” Het inzetten op flexibele annuleringsvoorwaarden kan bijvoorbeeld helpen om de vraag naar vakantieparken buiten het seizoen te vergroten. En ook kan er nog een nieuwe doelgroep worden aangetrokken: mensen die op ’workation’ gaan. „Faciliteiten om prettig buiten de deur te werken zijn er in een hotel vaak wel, maar nog niet altijd op vakantieparken.”