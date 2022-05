Premium Het beste van De Telegraaf

Oudere man krijgt rekening van ruim 16.000 euro voor verwijderen van houtworm met ’klopgeluiden’

Door Frits Verhagen Kopieer naar clipboard

WESTZAAN/ALKMAAR - Een oudere man in een rolstoel uit Westzaan kreeg april vorig jaar de schrik van zijn leven toen hij de rekening zag van een meubelstoffeerder die onder meer een kastje van hem van houtworm had ontdaan. Of hij maar even ruim 16.000 euro wilde betalen.