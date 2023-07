Kaag past voor leiderschap D66 en verlaat politiek Den Haag

Dat laat Kaag weten via Trouw. Haar vertrek komt niet als een verrassing. Tijdens het tv-programma College Tour sorteerde ze al voor op een vertrek, nadat haar dochters vertelden te vrezen voor haar leven. „Mijn dochters zeggen: ’Het is mooi geweest, mam’. Dat is ook een belangrijke boodschap. Ik luister altijd naar mijn dochters”, nam ze toen al een voorschot op haar vertrek. Ze noemt haar gezin nu ook als de reden.

Na het vertrek van Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA) en al eerder Gert-Jan Segers (CU) zwaaien nu alle lijsttrekkers van de coalitiepartijen tijdens de vorige verkiezingen af.

Topdiplomaat

Kaag werd in 2017 door D66 naar Nederland gehaald om minister voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking te worden. Ze was daarvoor topdiplomaat, onder meer bij de VN. Binnen de partij won ze snel aan populariteit en werd ze uiteindelijk lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Daarin wist ze haar partij naar recordhoogte te stuwen met 24 zetels, terwijl de partij normaal gesproken flink verloor na regeringsdeelname. Maar na het verkiezingssucces ging het Kaag moeizamer af. Ze kwam onder vuur te liggen vanwege weinig doortastend optreden in een affaire met grensoverschrijdend gedrag in haar eigen partij. Ook kreeg ze het tijdens de moeilijke kabinetsformatie flink aan de stok met onder meer Rutte en Segers.

Kaag werd daarnaast gekweld door zware bedreigingen aan haar adres. Zo stond er onder meer een ’fakkeldrager’ met een gigantische brandende toorts voor haar deur. De D66-leider werd mede daarom al langere tijd zwaar beveiligd.