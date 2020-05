Veel respons Telegraaf-actie zorghelden

Onder de hartverwarmende berichten zijn ouders die hun kinderen complimenteren die in het ziekenhuis werken, mensen die thuiszorgmedewerkers bedanken, en familieleden die het verpleeghuis in het zonnetje zetten waar hun dierbaren verblijven.

De bedankjes zullen op dinsdag 12 mei, op de Dag van de Zorg, online en in print worden gepubliceerd. Wilt u ook iemand die werkzaam is in de zorg bedanken of een hart onder de riem steken? Ga dan naar onze actiepagina https://groetaanonzezorghelden.telegraaf.nl en plaats gratis een bericht.