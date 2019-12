Arrestanten zaak-Taghi uiterlijk vrijdag voorgeleid

Het is niet duidelijk of alle zes worden voorgeleid, dat moet het Openbaar Ministerie nog beslissen. Het gaat om vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 29 tot 45 jaar, aldus de Landelijke Eenheid van de politie. Zij zijn aangehouden voor onder andere witwassen, wapen- en drugsbezit. De doorzoekingen waren onder meer in Vianen, Amsterdam, Utrecht en Huis ter Heide.

Taghi werd maandag in Dubai aangehouden. Hij was de meest gezochte crimineel van Nederland en wist lang uit handen van de politie te blijven. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.