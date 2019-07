Jongen (15) gestoken want: ’Celstraf beter dan ritje met hem’

Beeld ter illustratie. Ⓒ Unsplash

CRESTVIEW - Een 13-jarige jongen uit Clarksville, Tennessee wordt ervan verdacht zijn 15-jarige broer te hebben gestoken met een mes. In de politieverklaring staat te lezen dat de tiener zou hebben gezegd dat in de gevangenis zitten beter is dan een acht uur durende autorit met zijn broer.