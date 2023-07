MeToo-zaak in kunstenaarswereld: ’Geen straf zou te hoog zijn voor Julian A.’

Volg de zaak live mee via de tweets van rechtbankverslaggever Saskia Belleman onderaan dit artikel.

A. was tot enkele jaren terug in de kunstwereld in Amsterdam en Den Haag geen onbekende; hij was hard aan de weg aan het timmeren als artiest en kreeg onder meer een beurs van het Mondriaan Fonds. Na berichten over seksueel wangedrag stapten steeds meer vrouwen naar de politie die zeiden slachtoffer van hem te zijn geweest. Ze bestempelden hem als ’een seksueel roofdier’. Verhalen van verkrachting, aanranding, geweld en stalking achtervolgen hem al jaren. Het Openbaar Ministerie stelde een onderzoek in. Advocaat Peter Plasman staat de dertiger Julian A. bij.

Julian A. (36) verklaarde maandag in de rechtbank de meeste incidenten niet eens te kunnen herinneren. Hij was vaak op feestjes en gebruikte regelmatig drugs. Zo zou hij een van zijn beschonken slachtoffers ook cocaïne hebben gegeven, waarna ze ’out’ ging in zijn atelier. „Julian A. heeft alleen zijn eigen belang op het oog gehad, ten koste van het veiligheidsgevoel van vrouwen”, zei de OvJ woensdag.