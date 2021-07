Bizarre beelden van overstromingen in België: auto’s liggen als dominostenen op elkaar

Ⓒ AFP

Verviers - In de straten van Verviers, een stad in de provincie Luik in België, heeft het noodweer een kolkende waterstroom veroorzaakt. De ellende is immens: woningen staan onder water en er vielen zelfs al doden. Het water veroorzaakte zelfs een kettingbotsing tussen vijf wagens, wat erg spectaculaire beelden oplevert.