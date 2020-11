Donald Trump ziet ’fraude’ en wil naar Hooggerechtshof

„We maakten ons klaar voor een grote overwinning. We waren aan de winnende hand, maar ineens wordt dat gestopt”, zei Trump. Zijn vooruitzichten waren in alle peilingen zeer slecht maar de verkiezingen zijn uitgelopen op een nek-aan-nekrace. Op dit moment dicht Fox News aan Joe Biden 238 kiesmannen toe en 213 aan Donald Trump. De uitslag van enkele belangrijke swing-states is echter nog niet bekend.

Terwijl er nog steeds stemmen worden geteld, claimt Trump in een hele trits staten al de overwinning. Tegelijkertijd suggereerde hij dat het stemproces niet accuraat gebeurde. „Arizona was mooi geweest. We deden het goed, maar ik zag dat de getallen substantieel naar beneden zijn gegaan, met maar een klein aantal stemmen.”

„We hebben zo’n geweldige nacht gehad. Kijk naar al die staten. En kijk naar de marges. We wonnen staten en kijk wat er met de verkiezingen is gebeurd, wat is er gebeurd? Opeens stopte alles. Dit is een fraude voor het Amerikaanse publiek. Een schande voor ons land. We waren aan het winnen, en eigenlijk hébben we deze verkiezingen gewonnen. Ons doel is om de integriteit van ons land te consolideren. Dit is een groot moment! Een gigantische schande. We zullen naar het Hooggerechtshof stappen. We willen niet dat ze stemmen vinden om vier uur ’s morgens en die nog op de lijst zetten. Het is een heel verdrietig moment. Maar we zullen winnen, en volgens mij hebben we al gewonnen.”

De stemmen „om vier uur ’s ochtends” zullen echter ook meetellen, zo hebben staten in hun wetten afgestemd. Zo mogen stemmen per post in bepaalde staten pas na de verkiezingsdag worden geopend en meegeteld.

Bekijk een fragment van de speech:

’Nog nooit in geschiedenis gebeurd’

De uitspraken van Trump zijn schandelijk, ongekend en onjuist, zegt de manager van Joe Bidens campagneteam in een verklaring. Als de president probeert om via de rechter de telling stil te laten leggen - iets wat hij expliciet uitsprak - heeft het team van Biden „juridische teams klaarstaan om zich daartegen te verzetten. En zij zullen overwinnen.”

„Het is schandalig omdat het een ongegeneerde poging is om Amerikaanse burgers hun democratische rechten te ontnemen. Het was ongekend omdat nooit eerder in onze geschiedenis een president heeft geprobeerd Amerikanen hun stem af te pakken in een nationale verkiezing. En het was onjuist omdat het niet gaat gebeuren. Het tellen zal niet stoppen. Het gaat door totdat elke geldige stem is geteld. Want dat is wat onze wet voorschrijft.”

Correspondent Jan Postma reageert vanuit Washington op de speech van Donald Trump:

Toen Trump zijn toespraak hield, liep hij in de tussenstand in sommige staten voor op Biden, maar veel stemmen moeten nog worden geteld – voornamelijk stemmen per post, waarschijnlijk. Daar zouden theoretisch gezien meer Democraten bij kunnen zitten. Trump wil die stemmen niet meer mee laten tellen.

Talloze politici in de VS, ook enkele Republikeinen, spreken zich uit over de ondermijning van het kiessysteem.

Op nieuwszender CNN werd de stap van Trump ’ondemocratisch’ genoemd. Een president die het stemproces wil stilleggen, is historisch en ’schokkend’ volgens de analisten voor de nieuwszender. Er moeten nog miljoenen stemmen worden geteld. Ook Chris Wallace van Fox News, een zender die normaliter op de hand van de zittende president is, stelt dat Trump ’een lucifer in een licht ontvlambare situatie gooit’ met zijn quotes over fraude.

Ondertussen heeft premier Janez Janša van Slovenië, het land waar Melania Trump vandaan komt, de overwinningsclaim van Trump steun bijgezet. „Het is overduidelijk dat het Amerikaanse volk Donald Trump en Mike Pence heeft gekozen voor nog eens vier jaar”, aldus Janša op Twitter. „Het uitstellen van een uitslag en het ontkennen van feiten door de mainstream media maakt de triomf van Trump alleen maar groter.”

Wedkantoren

Gedurende de nacht werd steeds meer duidelijk dat Trump een serieuze kandidaat is voor de overwinning in de VS. Wedkantoren veranderden een ruime ’voorkeur’ voor Biden naar een ruime voor Trump. Later trok dat iets bij. Nieuwsmedia melden op basis van de polls dat Biden bijvoorbeeld New Hampshire en, volgens Fox News, ook Arizona lijkt te winnen. Maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Onder meer in Wisconsin en Michigan - cruciale staten - gaat het nog lang duren.

Eerder in de nacht twitterde president Trump dat hij ’een grote OVERWINNING’ had behaald maar dat ’ze proberen de verkiezingen te STELEN’. „En dat zullen we nooit toelaten.” Twitter heeft die tweet van Trump overigens meteen gecensureerd door erbij te zetten dat de claim ’omstreden en misleidend’ kan zijn.

Biden

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden had iets voor de toespraak van Trump gevraagd om ’geduld’. „Houd vertrouwen. We gaan winnen”, aldus Biden, die voorloopt in de voorlopige uitslagen maar volgens wedkantoren toch de minste kans zou maken.

