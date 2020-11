Donald Trump ziet fraude: ’Tellen van stemmen moet nu stoppen’

„We maakten ons klaar voor een grote overwinning. We waren aan de winnende hand, maar ineens wordt dat gestopt”, zei Trump. Zijn vooruitzichten waren in alle peilingen zeer slecht maar de verkiezingen zijn uitgelopen op een nek-aan-nekrace, waarin de kansen van kandidaten Trump en Joe Biden steeds ietwat schommelen, maar grofweg gelijk op gaan.

Vervolgens ging Trump de staten na. Terwijl daar nog steeds stemmen worden geteld, claimt Trump in een hele trits staten al de overwinning. Tegelijkertijd suggereerde hij dat het stemproces niet accuraat gebeurde. „Arizona was mooi geweest. We deden het goed, maar ik zag dat de getallen substantieel naar beneden zijn gegaan, met maar een klein aantal stemmen.”

„We hebben zo’n geweldige nacht gehad. Kijk naar al die staten. En kijk naar de marges. We wonnen staten en kijk wat er met de verkiezingen is gebeurd, en wat is er gebeurd? Opeens stopte alles. Dit is een fraude voor het Amerikaanse publiek. Een schande voor ons land. We waren aan het winnen, en eigenlijk, hebben we deze verkiezingen gewonnen. Ons doel is om de integriteit van ons land te consolideren. Dit is een groot moment! Een gigantische schande. We zullen naar het Hooggerechtshof stappen en we willen nu dat er gestopt wordt met tellen. Het is een heel verdrietig moment. Maar we zullen winnen, en volgens mij hebben we al gewonnen.”

Op nieuwszender CNN werd de stap van Trump ondemocratisch genoemd. Een president die het stemproces wil stilleggen en ondermijnt, is historisch en ’schokkend’, aldus analisten voor de nieuwszender.

Eerder in de nacht twitterde president Trump dat hij ’een grote OVERWINNING’ had behaald maar dat ’ze proberen de verkiezingen te STELEN’. „En dat zullen we nooit toelaten.” Twitter heeft die tweet van Trump overigens meteen gecensureerd door erbij te zetten dat de claim ’omstreden en misleidend’ kan zijn.