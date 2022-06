Jongen (11) al vier dagen vast in diepe put India

Binnenland

Nederlandse au pair (22) overleden in zwembad VS: ’Verdriet niet voor te stellen’

Een au pair uit Limburg is dinsdag in een zwembad in de Amerikaanse staat Massachusetts overleden. Amerikaanse kennissen zijn een crowdfundingsactie gestart, bedoeld om de ouders van de twintiger te ondersteunen. In een paar dagen tijd is bijna tienduizend dollar opgehaald.