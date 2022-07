Premium Het beste van De Telegraaf

Tunesische president Kais Saied trekt alle macht naar zich toe

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

President Kais Saied viert zijn overwinning temidden van zijn aanhangers. Ⓒ ANP / AFP

TUNIS - Tunesische kiezers hebben via een referendum de potentiële doodsteek gegeven aan de prille democratie in het land. Slechts een kwart van het electoraat toog naar het kieslokaal om te stemmen over een grondwet die de president verregaande bevoegdheden geeft. Volgens de exit-polls stemde ruim 90 procent voor de omstreden constitutie, maar dat komt vooral doordat de oppositiepartijen het referendum boycotten.