Twee doden bij aanval met mes in Frankrijk

De 33-jarige dader viel de mensen in een winkel en op straat aan. De verdachte man, afkomstig uit de regio, is gearresteerd. Het zou gaan om een Soedanese asielzoeker. Zijn verblijfplaats zou in het centrum van Romans-sur-Isère liggen, een paar meter van de plaats van de aanval. Vier personen liepen ernstige verwondingen op. De aanval begon in een slagerij.

De Franse antiterrorisme-instantie (PNAT) doet onderzoek naar het motief van de dader.