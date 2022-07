Den Haag betaalde per ongeluk 4 miljoen euro subsidie te veel

Den Haag wilde op 15 juni rekeningen betalen en subsidies overmaken. Bij de rekeningen was toen een foutmelding te zien. De gemeente heeft de betaling van de rekeningen toen handmatig gestopt. „Door miscommunicatie” kwam in de administratie ten onrechte te staan dat ook het overmaken van de subsidies was gestopt. De volgende dag deden ambtenaren een nieuwe poging om het geld over te maken. Toen zijn de subsidies wederom betaald, omdat die in de administratie „als niet betaald stonden.” Op 20 juni stelde de gemeente de fout vast.

In totaal is volgens Den Haag 4.242.927 euro en 9 cent te veel overgemaakt. De gemeente zegt maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat het nog een keer misgaat.