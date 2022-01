Nederlandse politiechef ontslagen na versturen ’racistisch’ bericht, maar mag toch blijven

Daarover schrijft de nieuwssite Devon Live. De chef, die naar eigen zeggen half Nederlands is, werd op het matje geroepen nadat hij de racistische term ’pikeys’ zou hebben gebruikt in zijn bericht. Dat woord is in Engeland een beledigende benaming voor Romazigeuners en mensen uit de Ierse Travellers-gemeenschap.

De zogeheten ’Chief Special Officer’ werd ontslagen nadat de leiding op de hoogte was gesteld van het bericht. In zijn verweer gaf de chef aan dat hij niet de intentie had om de scheldnaam te gebruiken, maar dat hij zich vergist had.

Per ongeluk ’pikken’

„Ik heb het woord per ongeluk getikt, omdat ik haast had. Ik wilde het Nederlandse woord ’pikken’ gebruiken, dat in de Nederlandse taal stelen betekent”, gaf hij als verklaring tijdens een hoorzitting. „Ik dacht niet goed na over de denigrerende betekenis in het Engels en wil me verontschuldigen. Ik ben een tweetalige Nederlandse staatsburger.”

De chef was in mei 2018 aan het kletsen met een collega die voor hem op zijn huis oppaste terwijl hij in Amerika op reis was, toen hij het bericht stuurde met de Engelse tekst ’keep the p****s out’. Volgens de aangeklaagde waren er verschillende inbraken geweest in de buurt waar hij woont, zo liet hij weten tijdens de behandeling van de zaak.

Het politiekorps kreeg in eerste instantie toestemming om hem te ontslaan, maar de rechter draaide dat in hoger beroep terug, zo werd vrijdag bekend. Volledig terecht volgens de verdachte. „Het staat niet in verhouding tot wat ik heb gedaan, vooral met betrekking tot andere, veel ernstigere recente misdrijven in Hampshire waar politieagenten niet voor werden ontslagen.”

Volgens zijn advocaat was de vrijspraak in hoger beroep ook terecht. Zijn cliënt was volgens de raadsman ’als een bezetene een huurauto aan het inpakken’, ter voorbereiding van een vier uur durende reis naar North Carolina.

’Eenmalige uitglijder’

„Hij had geen racistisch motief. Het was een eenmalige uitglijder. Dit is een man die al dertig jaar bij de politie zit. In ons taalgebruik kunnen we allemaal een foutje maken. Als het wel racistisch was bedoeld, was het een ander verhaal geweest.”

De Nederlander werkt in het graafschap Hampshire, gelegen aan de zuidkust van Engeland en is de hoogste officier van het korps, die verantwoordelijk is voor meer dan 100 collega’s.